الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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T. Koopmeiners 62'S. Mbangula 90' + 2'
D. Ndoye 30'T. Pobega 52'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

يوفنتوس v بولونياالنتائج والإحصائيات,