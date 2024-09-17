دوري أبطال أوروبا
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3 - 1
ن م
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K. Yildiz 21'W. McKennie 27'N. Gonzalez 52'
I. Saibari 90' + 3'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

يوفنتوس v آيندهوفنالنتائج والإحصائيات,