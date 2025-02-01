الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
ن م
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J. Bellegarde 12'ماثيوس كونيا 90' + 7'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

وولفرهامبتون v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,