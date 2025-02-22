الدوري الألماني
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0 - 2
ن م
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باتريك شيك 9'A. Adli 45'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

هولشتاين كيل v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,

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