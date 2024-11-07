الدوري الأوروبي
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2 - 2
ن م
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V. Gendrey 47'U. Tohumcu 90' + 6'
Abner 66'أليكساندر لاكازيتي 90' + 4'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

هوفينهايم v ليونالنتائج والإحصائيات,