الدوري الألماني
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3 - 4
ن م
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M. Buelter 5', 8'A. Hlozek 12'
J. Malatini 21'J. Stage 26', 39', 49'
(ش١ 3-3) (ن م 3-4)

هوفينهايم v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,