الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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A. Stach 68'D. Mokwa 88'
جيمس ماديسون 3'هيونج مين سون 22', 77'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

هوفينهايم v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,