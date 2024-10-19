الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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أندري كراماريتش 11'M. Buelter 64'H. Tabakovic 90' + 3'
كريستيان جامبوا 76'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

هوفينهايم v بوخومالنتائج والإحصائيات,