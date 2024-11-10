الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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M. Pieringer 64'
يانيك غيرهاردت 3'B. Dardai 42'T. Tomas 90'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

هايدينهايم v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,