دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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E. Wangerheim 48'
K. Shaw 31', 52'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

هامربي آي إف v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,