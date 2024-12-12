دوري أبطال أوروبا
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0 - 3
ن م
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E. Pajor 7', 40'A. Bonmati 80'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

هامربي آي إف v برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,