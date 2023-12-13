دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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Joelinton 33'
Christian Pulisic 59'Samuel Chukwueze 84'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

نيوكاسل يونايتد v ميلانالنتائج والإحصائيات,