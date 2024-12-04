الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 3
ن م
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A. Isak 35'انتوني جوردون 62'فابيان شار 90'
كورتيس جونز 50'محمد صلاح 68', 83'
(ش١ 1-0) (ن م 3-3)

نيوكاسل يونايتد v ليفربولالنتائج والإحصائيات,