كأس أمم إفريقيا
team-logo
1 - 1جزاء 4 - 2
team-logo
وليام إيكونغ 67' (جزاء)
Teboho Mokoena 90' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

نيجيريا v جنوب أفريقياالنتائج والإحصائيات,