الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 3
ن م
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Murillo 21'
A. Isak 54'Joelinton 72'H. Barnes 83'
(ش١ 1-0) (ن م 1-3)

نوتنجهام فوريست v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,