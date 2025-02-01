الدوري الإنجليزي الممتاز
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7 - 0
ن م
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لويس دينك 12' (هدف عكسي)M. Gibbs-White 25'كريس وود 32', 64', 69' (جزاء)N. Williams 89'Jota Silva 90' + 1'
(ش١ 3-0) (ن م 7-0)

نوتنجهام فوريست v برايتونالنتائج والإحصائيات,