الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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J. Lepenant 10'S. Thomas 49'
I. Sissoko 57', 67' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

نانت v سانت إيتيانالنتائج والإحصائيات,