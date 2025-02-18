دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 1مجم 1 - 2
ن م
team-logo
S. Gimenez 1'
J. Carranza 73'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

ميلان v فينوردالنتائج والإحصائيات,

;