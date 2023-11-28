دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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Samuel Chukwueze 37'
ماركو ريوس 10' (جزاء)Jamie Bynoe-Gittens 59'Karim Adeyemi 69'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

ميلان v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,