الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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G. Kyriakopoulos 47'
L. Lucca 6'J. Bijol 70'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

مونزا v أودينيزيالنتائج والإحصائيات,