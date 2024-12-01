الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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ايسياجا سيلا 45' + 2'A. Nordin 90' + 3'
J. David 44' (جزاء), 54' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

مونبيلييه v ليلالنتائج والإحصائيات,