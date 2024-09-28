الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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F. Balogun 32'L. Camara 90' + 8'
R. Nzingoula 16'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

موناكو v مونبيلييهالنتائج والإحصائيات,