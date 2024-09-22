الدوري الفرنسي
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3 - 1
ن م
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J. Teze 9'E. Ben Seghir 66'F. Balogun 70'
D. Kuzyaev 30'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

موناكو v لو هافرالنتائج والإحصائيات,