الدوري الفرنسي
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3 - 2
ن م
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M. Akliouche 5', 90' + 1'جولوفين أندريه 24'
A. Sima 50'L. Ajorque 90' + 6'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

موناكو v بريستالنتائج والإحصائيات,