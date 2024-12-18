الدوري الفرنسي
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2 - 4
ن م
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E. Ben Seghir 53' (جزاء)بريل إيمبولو 60'
D. Doue 24'عثمان ديمبيلي 64', 90' + 7'جونسالو راموش 83'
(ش١ 0-1) (ن م 2-4)

موناكو v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,