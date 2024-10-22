دوري أبطال أوروبا
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5 - 1
ن م
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تاكومي مينامينو 20', 70'بريل إيمبولو 45' + 4'W. Singo 54'M. Akliouche 90' + 7'
C. Ndiaye 27' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 5-1)

موناكو v النجم الأحمر بلجرادالنتائج والإحصائيات,