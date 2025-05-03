الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
انتهت
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M. Rizk 16'M. Sabry 31'
M. Hammouda 79'
(½ 2-0) (انتهت 2-1)

مودرن سبورت ضد غزل المحلةالنتائج والإحصائيات,