الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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A. Atef 72' (جزاء), 83'
M. Rizk 13' (هدف عكسي)T. Oto 23'F. Akem 49'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

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