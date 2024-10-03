الدوري الأوروبي
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
Franculino 39'E. Chilufya 89'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

مكابي تل أبيب v إف سي ميديلاندالنتائج والإحصائيات,