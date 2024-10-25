الدوري الألماني
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
S. Lainer 55' (هدف عكسي)
T. Kleindienst 57'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ماينتس v بوروسيا مونشنجلادباخالنتائج والإحصائيات,