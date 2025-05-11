الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 2
انتهت
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توماس سوشيك 26'جارود بوين 57'
(½ 0-1) (انتهت 0-2)

مانشستر يونايتد ضد وست هامالنتائج والإحصائيات,