الدوري الأوروبي
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4 - 1مجم 5 - 2
ن م
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برونو فيرنانديش 16' (جزاء), 50' (جزاء), 87'ديوجو دالوت 90' + 1'
ميكيل أويارزابال 10' (جزاء)
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

مانشستر يونايتد v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,