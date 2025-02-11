دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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إرلينج هالاند 19', 80' (جزاء)
كيليان مبابي 60'إبراهيم دياز 86'جود بيلينجهام 90' + 2'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

مانشستر سيتي v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,

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