دوري أبطال أوروبا
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1 - 1مجم 4 - 4جزاء 3 - 4
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كيفين دي بروينه 76'
رودريجو جوس 12'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 1-1)

مانشستر سيتي v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,