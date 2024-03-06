دوري أبطال أوروبا
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3 - 1مجم 6 - 2
ن م
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مانويل أكانجي 5'جوليان ألفاريز 9'إرلينج هالاند 45' + 3'
محمد اليونسي 29'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

مانشستر سيتي v إف سي كوبنهاجنالنتائج والإحصائيات,