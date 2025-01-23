الدوري الأوروبي
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2 - 3
ن م
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L. Johnsen 32'أنديرس كريستيانسن 79'
S. Steijn 28' (جزاء)ريكي فان فولسفينكيل 61' (جزاء)G. Lagerbielke 64'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

مالمو إف إف v تفينتيالنتائج والإحصائيات,