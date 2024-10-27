الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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جيورج ميكوتادزي 45' + 5' (جزاء), 62'
S. Diomande 47'H. Traore 72'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

ليون v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,