دوري أبطال أوروبا للسيدات
team-logo
3 - 0
انتهت
team-logo
K. Diani 34', 77'فانيسا جيلز 45'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

ليون للسيدات ضد غلطة سرايالنتائج والإحصائيات,