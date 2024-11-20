دوري أبطال أوروبا
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
K. Diani 77', 79'يوجيني لي سومر 89'W. Renard 90' + 2'
G. Dragoni 74'
(ش١ 0-0) (ن م 4-1)

ليون للسيدات v روما للسيداتالنتائج والإحصائيات,