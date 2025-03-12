دوري أبطال أوروبا
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1 - 2مجم 2 - 3
ن م
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جوناثان دايفيد 5'
إيمري تشان 54' (جزاء)ماكسيميليان بيير 65'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

ليل v بوروسيا دورتموندالنتائج والإحصائيات,