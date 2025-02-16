الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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لويس دياز 15'محمد صلاح 37' (جزاء)
ماثيوس كونيا 67'
(ش١ 2-0) (ن م 2-1)

ليفربول v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,

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