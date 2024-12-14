الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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كودي جاكبو 47'ديوجو جوتا 86'
أندرياس بيريرا 11'R. Muniz 76'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

ليفربول v فولهامالنتائج والإحصائيات,