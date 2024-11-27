دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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أليكسيس ماك اليستير 52'كودي جاكبو 76'
(ش١ 0-0) (ن م 2-0)

ليفربول v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,