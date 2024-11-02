الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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كودي جاكبو 69'محمد صلاح 72'
F. Kadioglu 14'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

ليفربول v برايتونالنتائج والإحصائيات,