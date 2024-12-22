الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 5
ن م
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S. Cisse 6'D. Raba 33' (جزاء)
T. Barry 16', 45' + 2' (جزاء), 65'جيرارد مورينو 90' + 2' (جزاء)P. Cabanes 90' + 8'
(ش١ 2-2) (ن م 2-5)

ليجانيس v فياريالالنتائج والإحصائيات,