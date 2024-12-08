الدوري الإسباني – لا ليجا
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0 - 3
ن م
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برايس مينديز 14'A. Barrenetxea 78'ميكيل أويارزابال 90' + 2'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

ليجانيس v ريال سوسييدادالنتائج والإحصائيات,