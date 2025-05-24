الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
انتهت
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خافيير هرنانديز 24'Y. Diomande 36'خوان كروز 40'
(½ 3-0) (انتهت 3-0)

ليجانيس ضد ريال بلد الوليدالنتائج والإحصائيات,