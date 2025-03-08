الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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N. Krstovic 7', 59'
A. Gallo 68' (هدف عكسي)كريستيان بوليسيتش 73' (جزاء), 81'
(ش١ 1-0) (ن م 2-3)

ليتشي v ميلانالنتائج والإحصائيات,