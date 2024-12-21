الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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T. Morente 50'
V. Castellanos 45' + 3' (جزاء)A. Marusic 87'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

ليتشي v لاتسيوالنتائج والإحصائيات,