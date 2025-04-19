الدوري الإيطالي
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0 - 3
ن م
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A. Diao 33', 90' + 1'ادواردو غولدانيجا 84'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

ليتشي v كوموالنتائج والإحصائيات,